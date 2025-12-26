2026年1月24日より第2期が放送されるテレビアニメ『メダリスト』（テレビ朝日系 毎週土曜 深1：30）のスペシャルイベントが、1月10日に東京ミッドタウン（六本木）内にある都内最大級の屋外アイススケートリンク「Yunth MIDTOWN ICE RINK」にて開催されることが発表された。主人公の声優・春瀬なつみと大塚剛央、本作のフィギュアスケート振付を担当する鈴木明子氏、そして第2期オープニング主題歌を担当するHANAが一堂に会す。