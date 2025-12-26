2025Ç¯12·î25Æü¡¦26Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ë¤¢¤ë¥µ¥Ê¥®¿·½ÉÁ°¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢±ÒÀ±¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau Starlink Direct¡×¤¬¡ÖGoogle Pixel¡×¤È³«Àß¤·¤¿¡¢Î¹¤Ø¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎ¸³¾ì¡ÖÎ¹ÀèËÉºÒ°ÆÆâ½ê¡×¤òÅ¸³«¡£¡ÈÎ¹ÀèËÉºÒ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç³Ø¤Ù¤ë¾ì¤òÄó¶¡Ãæ¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ñ¾ì¤ÎÆþ¤ê¸ý¡£µðÂç¤ÊÆüËÜÃÏ¿Þ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¡ÖÎ¹ÀèÅêÉ¼MAP¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¹¤Ø¤ÎËÉºÒ°Õ¼±¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎ¸³¾ì¡ÖÎ¹ÀèËÉºÒ°ÆÆâ½ê¡×