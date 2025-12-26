代表曲「Say So」の世界累計ストリーミング再生回数が14億回を超える“ポップ・ラップ・クイーン”ドージャ・キャットが、15日に神奈川・Kアリーナ横浜で6年ぶりとなる来日公演を開催した。【ライブ写真】妖艶なポージングで魅了するドージャ・キャット！Kアリーナ横浜公演の模様オープニングではサックスが贅沢に響き渡る中、フルバンドの演奏に乗せてドージャ・キャットが登場。赤を基調としたグラムパンク調のヘア＆メイク