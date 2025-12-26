フリーエージェント（FA）市場における目玉、コディ・ベリンジャー外野手の代理人を務めるスコット・ボラス氏に対し、批判の声が出ている。マーリンズの元社長が「法外な要求をしている」と指摘し、その交渉方法について懐疑的な目を向けた。米メディア『CLUTCH POINTS』が一連の流れを伝えている。 ■「業界では笑い者」 ベリンジャーを巡っては、古巣ヤンキースやドジャース、メッ