26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比470円高の5万860円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万916.93円に対しては56.93円安。出来高は9011枚となっている。 TOPIX先物期近は3433ポイントと前日比15ポイント高、現物終値比0.89ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50860+470