26日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝156円23銭前後と、前日午後5時時点に比べ16銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円22銭前後と45銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース