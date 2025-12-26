冬型の気圧配置や上空の寒気が強まる影響で、北海道内では午後から日本海側を中心に雪や風が強まる見込みです。大雪や吹雪による交通障害に警戒が必要です。上空に強い寒気が流れ込み冬型の気圧配置となる影響で、午後から日本海側を中心に大雪や暴風雪になる見込みです。すでに石狩北部では暴風雪警報が発表されています。１２月２７日にかけて予想される最大瞬間風速は、日本海側や太平洋西部で３０メートルです。雪の予想