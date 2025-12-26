北海道内では、札幌市や留萌市で歩行者が車にはねられる事故が相次ぎ、あわせて男女２人が死傷しています。事故があったのは留萌市南町１丁目付近の国道です。１２月２６日午前６時ごろ、横断歩道を歩いていた男性が乗用車にはねられました。警察や消防によりますと、この事故で３０代くらいの男性が病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。現場は信号機のある交差点でした。また、札幌市豊平区平岸６条１４丁目の