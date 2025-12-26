新年の無病息災と道内経済の持続的な発展を祈願して、重さおよそ１２０キロの鏡餅が北海道神宮に奉納されました。大人６人がかりで北海道神宮に奉納された、およそ１２０キロの鏡餅。名寄産のもち米「はくちょうもち」が使われています。（北海道もち米団地農協連絡協議会村上清会長）「北海道のもち米は数でいくと全国一の餅産地になります。生産する側も安全に安心な美味しいもち米を皆さんに食べてもらうために一生懸命作って