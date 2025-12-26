宗教法人の浄土宗は、2025年12月25日から2026年1月5日までの期間、公式サイト上で「浄土宗バーチャル除夜の鐘2025-2026」を開催しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「浄土宗バーチャル除夜の鐘」は、2014年に始まったWeb上で鐘を撞く（つく）ことができる企画です。コロナ禍で外出が制限されていた2020年末以降は、宗派を問わず、さまざまな寺院が除夜の鐘をライブ配信するなど、オンラインで年末行事