「1年もひきずっているのは変なのかな？」。愛猫・クロが天国に旅立ってから早1年が経過。しかし立ち直ることができずにいた女子高生はいまだに沈んだ気分で毎日を過ごしていた。そんな彼女のもとに新しい猫が来た！…いや、正確には“猫”ではない。“猫らしきもの”と出会い、彼女の日常に変化が訪れる物語である。【漫画】本編を読む愛猫を亡くしてから立ち直れずにいた女子高生のもとに新しい“猫”が来た!?本作『猫を亡くした