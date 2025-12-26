中国のSNS・微博（ウェイボー）で日本の無人島に関する話題が急速に注目を集め、トレンド2位に浮上した。中国国営の中央テレビ（CCTV）は24日、北海道稚内市沖にある無人島（弁天島）が大量のトドに占拠されていると報道。11月下旬から次々と島にやってきて、12月下旬時点ではすでに約1300頭に上っているとした。また、地元漁師の話として、毎年冬になるとエサを求めるトドが南下してきて、漁網の中の魚を奪ったり、漁具を破壊した