大阪府警門真署で保管されていた盗難車から偽造ナンバープレートなどが盗まれた窃盗事件で、関与したとみられる男が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。１２月１日、大阪府警門真署で保管されていた盗難車から、車内に積まれていた複数枚の偽造ナンバープレートなどが盗まれていることが判明しました。何者かが署の塀を乗り越えて侵入し、犯行に及んだとみられています。この窃盗