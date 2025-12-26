ロッテリアは、年末年始限定の「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」など2品を、2025年12月26日〜26年1月上旬まで発売する。パティとチーズを3枚に増量のバーガーも「肉バーガーフェア」と題し、年末年始の特別なひとときにマッチする、食べ応え十分なバーガーメニューが登場。「ダブル絶品チーズ牛カルビバーガー」は、2枚ずつ重ねた牛肉100％のパティとレッドチェダーチーズ、牛カルビ肉に、4種類のチーズをブレンドした「とろ〜