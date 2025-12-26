8人組グループ・timeleszの菊池風磨が出演する中京テレビ・読売テレビ全国ネットの水曜プラチナイト新ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（1月7日スタート、毎週水曜深0：24）において、俳優の高杉亘、安藤理樹の出演が決定した。さらに第1話あらすじ・先行場面写真が解禁した。【集合ショット】素敵…！ブラックコーデで登場した菊池風磨＆加藤浩次加藤浩次が原作・脚本・監督を手掛ける今作は、“クセだらけの能力”を持っ