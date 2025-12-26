俳優の佐藤健が26日、能登半島地震のチャリティープロジェクトとして438万円を被災地に寄付したと発表した。発生からまもなく2年となるのを前に、被災地にエールを送る。【写真】これは欲しい！佐藤健が販売した九谷焼のチャリティーグッズ佐藤は令和6年能登半島地震の復興支援に関する取り組みを「令和6年能登半島地震チャリティープロジェクト」とし、2025年3月からチャリティーグッズ「佐藤健 九谷焼豆皿セット」を販売して