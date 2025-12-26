映画『ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！』（全4幕）の2026年1月30日より公開される第2幕のキービジュアルと60秒PVが公開された。【場面カット】酔っ払ってる？みんなでピットリ仲良し第2幕のPVでは、プールで遊ぶ愛里寿たちをはじめとした、第2幕でも繰り広げられる日常に注目。本作のED テーマである西住みほ（CV.渕上舞）が歌う「おやすみなさいの続きです！」も聴くことができる。また、現在公開中の第1幕