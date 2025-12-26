佐々木恭子アナウンサーが26日、MCを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。給食談議の口火を切った。相模原市の公立小で先月出された、ごはんと根菜の汁物、サバの切り身が1切れと牛乳というメニューについて「量が欲しい」「僕らの頃はもう少し多かった気がする」などといった話が出た後だった佐々木アナは「カレーライスの日とかは絶対、休みたくない。給食食べたいと思って学校に行っ