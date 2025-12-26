２６日午前８時頃、秋田市の大森山動物園駐車場で、出勤してきた５０歳代の男性職員がクマ（体長約８０センチ）に襲われ、肩などにけがを負った。命に別条はないという。秋田中央署によると、職員は車を降りて約５０メートル先の事務所に向かっていた。クマは立ち去ったという。同園は１日から冬季休園中に入っている。１１月に施錠をし忘れた飼育舎の扉からツキノワグマ１頭が一時脱走する騒ぎがあったが、今回はこのクマが