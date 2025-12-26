83年組アイドルの松本明子（59）小林千絵（62）森尾由美（59）が、25日深夜放送の日本テレビ系「オドぜひ年末SP2025花の83年組VS地下の令和組アイドル大決戦」に出演。同期が仲の良い理由を明かした。中京テレビ制作の「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです」の特番。通常、視聴者の口コミを元に番組を構成しているが、そこに松本が「レジェンドアイドル」として投稿し、番組常連の地下アイドルとの“バトル”を宣言