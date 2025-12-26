どうして遠くまで走れるか、分かった気がする。練習を始めて小一時間。クロスバイクを復活させた担当のRさんは、いつもより高い声で、そう言った。○ビンディングペダルは安全で快適なシステム初心者にとって、ビンディングペダルは高い敷居だ。「そろそろ挑戦してみましょうか」と提案すると、Rさんが明らかに乗り気ではなかった。それが初心者の正しい反応である。ペダルと専用シューズを機械的に結合するビンディングペダルシス