東京都大田区は2026年1月7日から、キャッシュレス決済アプリを活用した「キャッシュレスで生活応援! 大田区でポイントが戻ってくるキャンペーン」を実施する。キャッシュレスで生活応援! 大田区でポイントが戻ってくるキャンペーン本キャンペーンは、長期化する物価高騰への対策と日々の生活支援を目的として、2026年1月7日〜31日まで実施する。なお、早期終了となる可能性がある。対象となる決済アプリは「PayPay」と「AEON Pay」