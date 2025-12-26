Photo: 門岡 明弥 2023年6月29日の記事を編集して再掲載しています。引っ越したばかりなので、家の中のありとあらゆることが目につく今日この頃。中でも最近気になったのが、「お風呂の鏡がくもる問題」。鏡がくもる度にシャワーをかけるのは面倒くさいと思っていたので、こんなアイテムを導入してみました。「激落ちくん」のくもり止めリキッド