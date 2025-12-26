PayPayが、同社のキャッシュレス決済サービス「PayPay」を通じた被災地への寄付について案内している。PayPay「令和6年能登半島地震」の発災から2年が経過した現在も、地域の復旧や生活再建には長い時間を要しており、継続的な支援を必要とする状況が続いている。同社では、ジャパン・プラットフォーム、中央共同募金会(ボラサポ・令和6年能登半島地震)、ピースウィンズ・ジャパン、Yahoo!ネット募金の各団体にて、PayPayでの寄付