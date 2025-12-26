８人組アイドルグループ「ｌｏｇｙｏｕ」が３ｒｄデジタルシングル「ろぐいん・ろぐゆー」を２６日に配信リリースした。今年１１月にアイドルプロジェクト「ＰＥＡＫＳＰＯＴ」からデビューしたｌｏｇｙｏｕは、メンバー発表からＳＮＳで大きな話題となり、１１月１５日に恵比寿リキッドルームで行われたデビューライブがソールドアウトとなった。そんな注目を集める彼女たちの新曲「ろぐいん・ろぐゆー」は、軽やかな