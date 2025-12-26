インスタグラムで報告大相撲の横綱・豊昇龍（立浪）が報告した意外な女優との出会いに、ファンが驚きの声を上げている。「豊昇龍の手と顔サイズ一緒」「なぜ？何繋がり？」「顔ちっさ！！！」とコメントが寄せられた。上品な着物をまとった横綱の隣でほほえんでいるのは、女優の石原さとみだ。透明感あふれる佇まいに、紺色のスーツ姿。横綱と並ぶと体格の違いも際立つ。豊昇龍が自身のインスタグラムでツーショットを公開。