今回は、筆者の知人C美さんからお聞きしたエピソードをご紹介します。結婚後も、実母から毎日30通以上ものLINE攻撃に振り回されていたC美さん。家事も手につかない状況に限界を感じ、「ある宣言」をしたところ──！？うまく距離をとることも、親孝行なのかもしれないと考えさせられるエピソードです。 LINE魔の母に、もう限界！ 私は、最近結婚して実家を出た30代の主婦です。 そんな私の悩みは、毎日大量に届く