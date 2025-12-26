Netflix韓国ドラマ「おつかれさま」で主演を務めたIU（アイユー）とパク・ボゴムが、「今年のタレント」1、2位にランクインした。 【写真】人気＆実力と申し分なしパク・ボゴム 韓国の調査機関・Gallup Koreaが17日に発表した調査結果によると、パク・ボゴムが13.3％の支持を得て1位に、続いてIUが11.3％で2位に名を連ねた。この調査は、11月11日から28日まで、韓国の満13歳以上1700人を対象に「今年最も活躍した俳優