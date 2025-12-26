トップ昇格が決まっている横浜FCユースのMF岩崎亮佑高円宮杯プレミアリーグEAST最終戦、横浜FCユースは流通経済大柏高に1-3で敗れて7位でフィニッシュをした。「今シーズンの自分たちが出たのかなという内容でした。前半、最初に立ち上がり（3分）に失点をして、すぐには追いついたんですけど、なかなかゴール前まで持っていくことができずに前半終了間際に失点。自分たちの今年の課題である、詰めの甘さなどが最後に出てしまっ