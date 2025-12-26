北九州市の小倉城で26日朝、新たな年を迎える門松作りが行われました。 小倉城では午前9時から、城をPRする武将隊のメンバーが門松を作りました。小倉城の門松作りは1959年に天守が再建されて以降、毎年行われています。小倉城は昨年度、過去3番目に多い29万人が訪れ、今年度はそれを上回るペースで来場者が増えているということです。 高さが1.8メートルある門松は、およそ2時間かけて飾り付けが行われま