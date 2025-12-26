1年の締めくくりと新たな気持ちで新年を迎えようと、12月26日、高知県高知市の高知城で年末恒例のすす払いがおこなわれました。高知城のすす払いは、1年の汚れを落として新年を迎えようと、高知城管理事務所が毎年この時期におこなっています。12月26日は午前9時から、事務所の職員やボランティアなど約30人が清掃に汗を流しました。参加者は、天守閣の軒下のほこりを笹を使って払い落としたり、館内の汚れを雑巾で丁寧に拭きとっ