◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２６日、栗東トレセン前日の抽選会で最内枠をゲットしたエキサイトバイオ（牡３歳、栗東・今野貞一厩舎、父レイデオロ）が好気配だ。栗東での最終調整は坂路を１本、軽快に駆け上がった。今野調教師は最内枠について「極、グッジョブ！」と笑顔で抽選を行った荻野極を賞賛。内枠を希望した鞍上に「自分で引き寄せろ」と抽選前に背中を押した