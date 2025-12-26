ディズニーストアに、高級チョコレートブランド「ゴディバ」と共同制作したオリジナルチョコレートが初登場！また、ショコラティエ姿の「ミッキーマウス」たちをデザインしたバレンタインのコレクションなどが順次発売されます☆ ディズニーストア「2026 バレンタインコレクション」 スケジュール：先行発売日：2026年1月6日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店