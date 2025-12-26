ニューイヤー駅伝2026inぐんま（第70回全日本実業団対抗駅伝。群馬県庁発着の7区100km）に東京2025世界陸上マラソンで活躍した近藤亮太（26、三菱重工）が出場する。近藤は2月の大阪マラソンで2時間05分39秒の日本歴代5位、初マラソン日本最高記録で日本人1位（全体2位）となって代表入り。東京世界陸上11位は、初マラソンで代表を決めた選手としては大健闘だった。だが意外なことに近藤は、ニューイヤー駅伝には入社後3年間出場し