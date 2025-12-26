トヨタ自動車が、2026年の世界生産台数について、1000万台を超える規模とする計画を固めたことが分かりました。関係者によりますと、トヨタは2026年の世界生産台数を1000万台を超える規模とする計画で、すでに主要部品メーカーに対して、増産を前提とした通知を出し始めているということです。北米を中心にハイブリッド車の販売需要が伸びたことが、生産体制を引き上げる判断につながったとみられます。一方、トヨタが発表した今年