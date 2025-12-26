ミャンマーで、あさってから軍事政権が主導する総選挙の投票が始まります。しかし、選挙前から親軍派の勝利が確実な情勢で、国際社会などからは軍政支配の正当化につながるとの懸念が高まっています。最大都市ヤンゴンから中継です。28日の投票日を控え、きょうは選挙戦最終日ということで、ヤンゴンでは軍寄りの政党の集会に支持者が集まってきています。軍は民政移管に向けた選挙だとして、来年1月にかけて3段階の投票を行う予定