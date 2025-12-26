麒麟・川島明の飲み会での意外な一面が後輩芸人から続々と寄せられた。【映像】ヤバすぎる、飲み会での川島明の様子かまいたち（山内健司・濱家隆一）がMCを務める『これ余談なんですけど…』。2025年12月24日放送回では、川島明（麒麟）、ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）、リリー（見取り図）、関町知弘（ライス）が来店 。2025年を席巻した芸人たちが今年最後の余談を大放出した。飲み会が長すぎるとクレームが入る川