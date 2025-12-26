今年1年間の食品や飲料の値上げは2万609品目となり、2年ぶりに2万品目を超えました。一方、来年は4月までに3593品目の値上げが判明していて、マヨネーズなど「調味料」やパックご飯など、「加工食品」の値上がりが目立っています。帝国データバンクは「ひと月あたり1000品目前後の値上げは、来年も常態化するとみられる」と分析しています。