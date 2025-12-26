奈良や箱根で、中国人観光客の減少に伴う観光地の変化が鮮明になっていた。訪日客の約3割を中国人が占めていた奈良では、飲食店がメニューを刷新し、混雑が緩和された「静かな奈良」をアピールして日本人客の奪還を目指している。一方、箱根では一部で中国人観光客が減るなかで、日本人観光客などが戻ってきているという。中国人客減少も日本人客が回復傾向24日、年の瀬の奈良公園には、たくさんの観光客がいた。平日だが、かなり