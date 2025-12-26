政府は、一般会計の総額が過去最大の122兆円を超える来年度の予算案を閣議決定しました。さきほど閣議決定された国の来年度予算案はおよそ122兆3100億円となりました。今年度の当初予算を7兆円以上上回り、過去最大となります。医療、介護、年金などの社会保障費は、高齢化や診療報酬改定による医療従事者の賃上げへの対応などにともない、過去最大のおよそ39兆600億円となります。さらに、防衛力強化のための防衛関係費やいわゆる