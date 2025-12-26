東京・西東京市の住宅で母親と息子3人が亡くなった事件で、母親が借りていたマンションから見つかった男性の遺体には服が何枚もかけられ、隠された状態だったことが分かった。19日、西東京市の住宅で、無理心中を図ったとみられる母親と子ども3人が倒れているのが見つかり、その後、死亡した。22日には、母親が契約していた練馬区のマンションのクローゼットから、交際相手とみられる中窪新太郎さんが刺されるなどして殺害されてい