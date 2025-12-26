政府は先ほど、122.3兆円の来年度予算案を閣議決定しました。社会保障費などが伸びたほか、金利の上昇などから国の借金の支払いが膨らみ過去最大の予算となっています。財務省から中継です。積極財政に警鐘を鳴らすマーケットをよそ目に、補正予算や税制改正に続いて、本予算でも高市総理の意向が反映された形となりました。一般会計の総額は今年度を7兆円上回る122兆3092億円で、2年連続過去最大となりました。財務省が“メリハリ