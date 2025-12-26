寒波の影響で北海道や北陸、山陰などを発着する空の便にも影響が出ています。福岡から来た人「福岡から（新潟）の直行便がキャンセルになって、とりあえず羽田まで来てそこから新幹線で」午前9時時点で日本航空は、新千歳と羽田を結ぶ便など合わせて34便が欠航しおよそ3500人に影響が出るということです。また全日空も米子と羽田を結ぶ便など合わせて13便が欠航するということです。航空各社は、最新の運航情報を確認するよう呼び