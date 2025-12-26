外務省は来年度予算案で過去最大となる8170億円を計上しました。【映像】外務省来年度予算案 過去最大8170億円外務省は、東南アジアを中心に防衛装備品などを供与するOSA＝政府安全保障能力強化支援を大幅に拡充し今年度のおよそ2.2倍となる181億円を計上します。高市政権は、「自由で開かれたインド太平洋」の推進を外交方針の柱として掲げていて外務省は「厳しい安全保障環境に立ち向かっていくための大きな外交ツールだ」