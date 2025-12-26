27日から年末年始の9連休という人も多い中、食料品を中心に物価高が続いています。スーパーなどでは、自宅で過ごす人たちの需要を取り込む動きが強まっています。東京23区の12月の消費者物価指数は、変動が大きい生鮮食品を除いた総合が、2024年の同じ月と比べて2.3％上昇しました。2％台となるのは6カ月連続です。もちやいくら、こんぶなど、お正月の食材の上昇が続いています。街の人からは「年末年始はお金かかるので、かかるも