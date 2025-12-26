お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）、小木博明（54）が25日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。「M−1グランプリ2025」の感想を語った。矢作はTVer（ティーバー）でM−1を見たといい、披露された漫才部分を見た一方で「審査員は一切飛ばして。審査員なんてどうだっていいだろ」と明かした。小木は敗者復活戦の途中から見たといい「すごい楽しめた」「久々に見たけど面白いね