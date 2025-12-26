鹿角市花輪の一部地域、約300軒で停電しています。原因や復旧の見通しはわかっていません。東北電力ネットワークによりますと、停電が発生したのは午前11時15分ごろです。停電しているのは、鹿角市花輪地区の約300軒です。現在復旧作業が行われていますが、停電の原因や復旧の見通しはわかっていません。県内では、北秋田市阿仁の一部地域の約400軒でも26日朝から停電が続いています。北秋田市の停電は、雪などによる倒木や