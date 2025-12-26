2026W杯でグループFに入ることが決まった日本代表。グループでは初戦で対戦するオランダ代表が最大の敵と考えられているが、第2戦目で対戦するアフリカのチュニジア代表も侮れない。チュニジアは対戦相手がナミビア、リベリア、マラウィ、赤道ギニア、サントメ・プリンシペと格下が多かったとはいえ、2026W杯アフリカ予選を9勝1分の無敗で突破している。それも10試合で失点が0という安定ぶりだ。そのチームで主力の1人となっている