ここまでブンデスリーガ第15節まで消化し、3位につけているレヴァークーゼン。今季開幕直後のドタバタぶりを考えれば、3位でウインターブレイクを迎えたのは大成功と言えるだろう。その立役者は、開幕早々に解任されたエリック・テン・ハーグに代わってチームを指揮するカスパー・ヒュルマンドだ。レヴァークーゼンは昨季限りでシャビ・アロンソが去り、後任にマンチェスター・ユナイテッドを指揮してきたテン・ハーグを招聘した。