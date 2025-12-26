今夏にベルギーのヘントからオランダのフェイエノールトへ移籍した日本代表DF渡辺剛の評価が上がり続けている。フェイエノールトでは同じ日本代表のFW上田綺世がゴールを量産し、エールディヴィジの得点ランク首位に立っている。どうしても上田の方に話題が集まる傾向にあるが、ここまでリーグ戦15試合にフル出場している渡辺の貢献も見逃せない。エールディヴィジはウインターブレイクに入っているが、オランダ『Voetbal Primeur